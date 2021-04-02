Коронавірусне зонування 2 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я. Кількість «червоних» зон не змінилася — найгірша ситуація, відповідно до показників епідеміологів, в 11 регіонах країни.

https://racurs.ua/ua/n152649-moz-onovylo-covid-zonuvannya-de-naygirsha-sytuaciya.html

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Коронавірусне зонування 2 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я. Кількість «червоних» зон не змінилася — найгірша ситуація, відповідно до показників епідеміологів, в 11 регіонах країни.

Попереджувальний, «помаранчевий» рівень в 13 регіонах і тільки Херсонщина наразі «жовта».

«Червоний» рівень епіднебезпеки, як і раніше, у Києві, Житомирській, Київській, Одеській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Найгірша ситуація з госпіталізацією (понад 100 осіб на 100 тис. населення) в Києві, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській і Миколаївській областях.

Найвищий в країні рівень госпіталізації наразі в Хмельницькій області — 122,6 на 100 тис. населення, але регіон і досі відносять до «помаранчевого» рівня епідеміологічної безпеки.

Найвищий рівень завантаженості ліжок з киснем станом 2 квітня у столиці і ще п’яти регіонах — Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській і Одеській областях.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні в МОЗ повідомили про нові максимальні показники пандемії — кількість нових хворих, госпіталізації та смертей.