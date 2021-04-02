Дистанцироваться от предателей, посоветовал Кравчук Зеленскому

Дистанцироваться от людей, которые действуют вопреки интересам Украины, посоветовал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук действующему президенту Владимиру Зеленскому.

Надо лишать власти тех, кто живет в Украине, кто пользуется украинскими богатствами, но проводит антиукраинскую политику… То, как начал действовать президент и СНБО против российской пропаганды, я искренне поздравляю, — сказал Кравчук в эфире программы «Право на власть».

По его словам, глава государства должен слушать всех, но бороться с врагами Украины.

Когда принимаются любые решения, нужно взвешивать все моменты и слушать всех. Это вовсе не означает, что можно учесть позицию всех… Не надо спешить с оценками. Однако, даже если нет доказательств, что человек сделал большие проступки, но общество уже дало оценку тому или иному человеку, то его нужно осторожно от себя дистанцировать. Потому что народу трудно доказать, что этот человек хрустально чистый, когда о нем уже пишут и говорят, — убежден Кравчук.