Про саботаж «ковідних» виплат медикам розповіли в Раді. Фото: censor.net

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Чиновники саботують виконання закону України № 3376−1 про страхові виплати для медпрацівників, які отримали групу інвалідності або загинули через коронавірусну хворобу.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів історію лікаря-хірурга КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» Євгенія Бакуновського, якого позбавили «ковідних» виплат. Допис нардеп зробив на власній сторінці у Facebook.

Нардеп зазначив, що Євгеній Бакуновський має майже 50 років стажу, а в жовтні 2020 року керівництво медичного закладу направило його до одного з київських військоматів для проведення медичного огляду допризовників. Від одного з хлопців лікар інфікувався «ковідом». Під час хвороби стався інсульт і сьогодні лікар є інвалідом першої групи: прикутий до ліжка і потребує стороннього нагляду.

Комісія при лікарні, яка була створена в листопаді 2020 року, встановила, що захворювання лікаря пов’язане з виробництвом. Євгеній Бакуновський та його родина мали отримати від держави компенсацію — 840,8 тис. грн. Однак гроші не надійшли, бо Києво-Святошинське відділення Фонду соціального страхування оскаржило цей висновок.

У Фонді вважають, що Євгеній Бакуновський, працюючи у призовній комісії Києво-Святошинського райвійськкомату не був «безпосередньо зайнятий у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 та лікуванні пацієнтів. Відділ Фонду звернувся до лікарні з вимогою створити комісію та провести повторне розслідування цього випадку. Як наслідок, вже п’ять місяців родина Євгенія Бакуновського не може отримати виплату. Є висновок комісії лікарні, що медичний працівник отримав гостре професійне захворювання (COVID-19), пов’язане з виробництвом. Що Фонду соціального страхування ще потрібно? — пише Радуцький.

Нардеп відзначає, що парламентський комітет з питань здоров’я нації ще з серпня 2020 року вимагає від МОЗ та Мінсоцполітики спростити процедуру виплати компенсацій медикам, які отримали ускладнення від коронавірусу.

Радуцький повідомив, що за час дії закону № 3376−1 захворіли майже 39 тис. медиків, а отримали компенсацію у разі встановлення групи інвалідності після «ковіду» 10 медичних працівників, у разі смерті медика — лише 81 родина.

Нагадаємо, у Фонді соціального страхування заявили, що з червня 2020 року Фонд призначив одноразову допомогу 72 сім’ям померлих медпрацівників на суму у 15,8 млн грн.