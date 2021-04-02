О саботаже «ковидных» выплат медикам рассказали в Раде. Фото: censor.net

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Чиновники саботируют выполнение Закона Украины № 3376−1 о страховых выплатах для медработников, которые получили группу инвалидности или погибли из-за коронавирусной болезни.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал историю врача-хирурга КНП «Больница интенсивного лечения Боярского городского совета» Евгения Бакуновского, которого лишили «ковидных» выплат. Сообщение нардеп сделал на собственной странице в Facebook.

Нардеп отметил, что Евгений Бакуновский имеет почти 50 лет стажа, а в октябре 2020 года руководство медицинского учреждения направило его в один из киевских военкоматов для проведения медицинского осмотра допризывников. От одного из ребят врач инфицировался «ковидом». Во время болезни случился инсульт и сегодня врач является инвалидом первой группы: прикован к постели и нуждается в постороннем присмотре.

Комиссия при больнице, которая была создана в ноябре 2020 года, установила, что заболевание врача связано с производством. Евгений Бакуновський и его семья должны были получить от государства компенсацию — 840,8 тыс. грн. Однако деньги не поступили, потому Киево-Святошинское отделение Фонда социального страхования обжаловало этот вывод.

В Фонде считают, что Евгений Бакуновський, работая в призывной комиссии Киево-Святошинского райвоенкомата не был непосредственно занят в ликвидации эпидемии и осуществлении мер по предотвращению распространению COVID-19 и лечении пациентов. Отдел Фонда обратился в больницу с требованием создать комиссию и провести повторное расследование этого случая. Как следствие, уже пять месяцев семья Евгения Бакуновского не может получить выплату. Есть заключение комиссии больницы, что медицинский работник получил острое профессиональное заболевание (COVID-19), связанное с производством. Что еще нужно Фонду социального страхования? — пишет Радуцкий.

Нардеп отмечает, что парламентский комитет по вопросам здоровья нации еще с августа 2020 года требует от Минздрава и Минсоцполитики упростить процедуру выплаты компенсаций медикам, которые получили осложнения от коронавируса.

Радуцкий сообщил, что за время действия закона № 3376−1 заболели почти 39 тыс. медиков, а получили компенсацию в случае установления группы инвалидности после «ковида» 10 медицинских работников, в случае смерти медика — лишь 81 семья.

Напомним, в Фонде социального страхования заявили, что с июня 2020 года Фонд назначил единовременное пособие 72 семьям умерших медработников на сумму в 15,8 млн грн.