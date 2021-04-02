Сеть пророссийских агитаторов задержали в четырех регионах Украины. Фото: СБУ

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Ракурс

Информационная война РФ с Украиной продолжается. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила межрегиональную сеть российских интернет-агитаторов, которые «отрабатывали» задачи иностранной стороны.

Злоумышленники призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Во время обысков по месту их проживания в ряде регионов, правоохранителям удалось обнаружить ноутбуки и телефоны с доказательствами работы агитаторов на государство-агрессора.

Сообщается, что в Чернигове местный житель распространял в соцсетях материалы, в которых призывал к изменению границ госграницы Украины. Также он прибегал к фейкам о ВСУ и пытался дискредитировать украинских военных, а также восхвалял пророссийских наемников в ОРДЛО. Информацию для своих постов агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов ОРДЛО. На него открыли уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Еще одного агитатора СБУ поймали в Прилуках на Черниговщине. Местный житель призывал к захвату государственной власти и распространял пророссийскую агитацию на своей странице в соцсетях. Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

На Сумщине житель Конотопа распространял сообщения с призывами к изменению госграниц и свержению конституционного строя в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте». Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УК Украины.

В Запорожье заблокировали агитатора, который размещал на персональных страницах «ВКонтакте» призывы к нарушению территориальной целостности Украины. СБУ проверяет его причастность к участию в незаконных вооруженных формированиях в ОРДЛО.

В Одессе разоблачили администратора групп в социальных сетях, который призывал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменению границ государственной границы. Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины.



Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России, в частности информационная, не прекращается. В Мариуполе Служба безопасности Украины разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации фейковых ДНР.

По информации СБУ, эта сеть состояла из пяти жителей Мариуполя, которые по указанию боевиков публиковали в российских соцсетях призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в Украине.