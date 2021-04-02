Мережу проросійських агітаторів затримали в чотирьох регіонах України. Фото: СБУ

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Інформаційна війна РФ з Україною продовжується. Служба безпеки України (СБУ) викрила міжрегіональну мережу російських інтернет-агітаторів, які «відробляли» завдання іноземної сторони.

Зловмисники закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Під час обшуків за місцем їхнього проживання в низці регіонів, правоохоронцям вдалося виявити ноутбуки та телефони із доказами роботи агітаторів на державу-агресора.

Повідомляється, що в Чернігові місцевий житель поширював у соцмережах матеріали, у яких закликав до зміни меж держкордону України. Також він вдавався до фейків про ЗСУ та намагався дискредитувати українських військових, а також вихваляв проросійських найманців в ОРДЛО. Інформацію для своїх постів агітатор отримував із пропагандистських інтернет-видань Росії та сайтів ОРДЛО. На нього відкрили кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України.





Ще одного агітатора СБУ спіймала в Прилуках, що на Чернігівщині. Місцевий житель закликав до захоплення державної влади та розповсюджував проросійську агітацію на своїй сторінці в соцмережах. Йому повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

На Сумщині житель Конотопу поширював дописи з закликами до зміни держкордонів та повалення конституційного ладу в забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте». Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 КК України.

У Запоріжжі заблокували агітатора, який розміщував на персональних сторінках «ВКонтакте» заклики до порушення територіальної цілісності України. СБУ перевіряє його причетність до участі в незаконних збройних формуваннях в ОРДЛО.





В Одесі викрили адміністратора мережі груп у соціальних мережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону. Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 КК України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії, зокрема інформаційна, не припиняється. У Маріуполі Служба безпеки України викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР.

За інформацією СБУ, ця мережа складалася з п’ятьох жителів Маріуполя, які за вказівкою бойовиків публікували в російських соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні.