Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Арестович объяснил, как превратился из «порохобота» в защитника Зеленского

Арестович объяснил, как превратился из «порохобота» в защитника Зеленского (ВИДЕО)

2 апр 2021, 11:57
999

Алексей Арестович, стратегический советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака прокомментировал свой пост годичной давности, в котором критиковал Владимира Зеленского. Он объяснил, почему превратился из «порохобота» в защитника главы государства.

Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко в эфире программы «Право на власть» процитировал сообщение Арестовича:

«Чудо (речь идет о Зеленском — ред.) обещало мир… Чудо обещало борьбу с коррупцией… Второй подряд глава его офиса запутан в громком коррупционном скандале»… А сейчас (Арестович — ред.) работает на него. Наверное или коррупции не было, или поделился с Арестовичем. В оборонке коррупция, везде коррупция и катастрофа. И общий вывод: чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще ставит под сомнение его возможности выполнять свои полномочия. С чудом все понятно: куклу слепили олигархи и подсунули вам в качестве мессии.

Гончаренко заявил, что смена места работы повлияла на точку зрения Арестовича.


Переболел тяжелой болезни порохоботства, — так прокомментировал Арестович свой пренебрежительный отзыв о Зеленском.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров