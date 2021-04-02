Арестович объяснил, как превратился из «порохобота» в защитника Зеленского

Алексей Арестович, стратегический советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака прокомментировал свой пост годичной давности, в котором критиковал Владимира Зеленского. Он объяснил, почему превратился из «порохобота» в защитника главы государства.

Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко в эфире программы «Право на власть» процитировал сообщение Арестовича:

«Чудо (речь идет о Зеленском — ред.) обещало мир… Чудо обещало борьбу с коррупцией… Второй подряд глава его офиса запутан в громком коррупционном скандале»… А сейчас (Арестович — ред.) работает на него. Наверное или коррупции не было, или поделился с Арестовичем. В оборонке коррупция, везде коррупция и катастрофа. И общий вывод: чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще ставит под сомнение его возможности выполнять свои полномочия. С чудом все понятно: куклу слепили олигархи и подсунули вам в качестве мессии.