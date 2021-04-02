Втрати бойовиків ОРДЛО за березень назвали в ЗСУ. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n152658-viyna-na-donbasi-vtraty-okupantiv-za-berezen-nazvaly-v-zsu.html

Ракурс

Втрати російських окупаційних військ на неконтрольованих частинах Донецької та Луганської областей у березні 2021 року склали 24 убитими та 37 пораненими.

Безповоротні втрати окупантів склали 24 особу (не бойові — 21, бойові — 3), санітарні — 37 (не бойові — 34, бойові — 3). Про це 2 квітня повідомив прес-офіцер Збройних силу України Сергій Нещадим у своєму Twitter.

Також зазначається, що з 27 липня 2020 року по 31 березня 2021 року окупанти втратили 405 бойовиків. Безповоротні втрати становлять 185 осіб (не бойові — 177, бойові — 8), санітарні — 220 (не бойові — 213, бойові — 7). Крім того, було знищено 12 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Силам ООС вдалося знищити одну бойову машину, шість безпілотників та п’ять автомобілів.

Як відомо, за минулу добу, 1 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Про факти порушень вже повідомили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Станом на 7.00 2 квітня обстріли в зоні ООС не фіксувалися.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє дістали поранень.

Через загострення на Донбасі Європейське командування Збройних сил США ухвалило рішення перевести американські військові підрозділи у бойову готовність найвищого рівня. Українська розвідка не виключає, що Росія може просунутися вглиб України під видом «миротворчих» заходів Кремля.