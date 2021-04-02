Київ запроваджує безплатне паркування і пільги для бізнесу на час карантину

https://racurs.ua/ua/n152659-kyyiv-zaprovadjuie-bezplatne-parkuvannya-i-pilgy-dlya-biznesu-na-chas-karantynu.html

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Нові пільги для бізнесу та громадян на час локдауну з 5 квітня запроваджує влада Києва.

Мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 2 квітня повідомив, що на найближчу сесію Київради винесе на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці.

За його словами, йдеться про такі заходи:

зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 грн за утримання об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків;

збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва — компенсація відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за «кредитними лініями», розширення переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію, збільшення кількості банків-партнерів цієї програми;

зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.

З 5 квітня і до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс».

Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги — і для бізнесу, і для киян загалом — місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям, — заявив Кличко.

Він також розповів, що Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон про виплату 8 тис. грн застрахованим ФОПам чи працівникам таких підприємств.

Кличко повідомив, що місто оголосить про власні виплати громадянам та ФОПам, коли Кабмін визначить порядок здійснення таких виплат.