Київ запроваджує безплатне паркування і пільги для бізнесу на час карантинуhttps://racurs.ua/ua/n152659-kyyiv-zaprovadjuie-bezplatne-parkuvannya-i-pilgy-dlya-biznesu-na-chas-karantynu.htmlРакурс
Нові пільги для бізнесу та громадян на час локдауну з 5 квітня запроваджує влада Києва.
Мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 2 квітня повідомив, що на найближчу сесію Київради винесе на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці.
За його словами, йдеться про такі заходи:
- зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 грн за утримання об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків;
- збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва — компенсація відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за «кредитними лініями», розширення переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію, збільшення кількості банків-партнерів цієї програми;
- зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.
З 5 квітня і до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс».
Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги — і для бізнесу, і для киян загалом — місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям, — заявив Кличко.
Він також розповів, що Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон про виплату 8 тис. грн застрахованим ФОПам чи працівникам таких підприємств.
Кличко повідомив, що місто оголосить про власні виплати громадянам та ФОПам, коли Кабмін визначить порядок здійснення таких виплат.
Київ очікує від уряду затвердження такого документу. І після цього ми оголосимо про подальші кроки місцевої влади, — сказав мер.