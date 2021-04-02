Локдаун. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152660-na-lokdaun-zakryvaut-novi-regiony-spysok-obmejen.html

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Локдаун в Україні запровадили відразу в декількох регіонах, а ще один регіон України опинився під загрозою повного закриття на карантин через критичну ситуацію з коронавірусом.

Повний локдаун невдовзі запрацює в Миколаєві та Запоріжжі. Про це повідомляє міська влада міст.

Повідомляється, що з 3 квітня в Миколаєві введуть жорсткі карантинні обмеження, а школи перейдуть на дистанційне навчання. У місті учні всіх класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з «червоної» зони. Натомість дитсадки прийматимуть дітей, батьки яких працюють на підприємствах критичної інфраструктури або мають нагальну необхідність. Проїзд у транспорті здійснюватиметься за перепустками. У денний час маршрутки, тролейбуси і трамваї перевозити пасажирів не будуть.

Транспорт у Миколаєві працюватиме за таким графіком:

вранці із 6.30 до 9.00;

ввечері з 16.30 до 19.00.

Жорсткий карантин також запроваджують у Запоріжжі. Нові обмеження почнуть діяти з 5 квітня. У місті діятимуть такі заборони:

заклади харчування не працюватимуть із понеділка по п’ятницю з 20.00 до 6.00, а також у вихідні та святкові дні;

проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів) заборонене;

роботу кінотеатрів та інших закладів культури призупиняється;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, тимчасово зупинена;

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів зупинила;

ринки та магазини не працюватимуть.

Під загрозою зачинення на повний локдаун опинилася й Одеса. Під час засідання депутатської комісії з питань охорони здоров’я Одеської облради в місті запропонували ввести локдаун, оскільки кількість хворих на коронавірус продовжує зростати, попри «червону» зону обмежень.

Ми бачимо, що «червона» зона — тільки на папері. Якщо ми не розв’язуватимемо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік, — повідомив голова комісії Дмитро Чапир.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної. Ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей.