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Ракурс
Локдаун. Фото: Istock

На локдаун закривають нові регіони — список обмежень

2 кві 2021, 12:46
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Локдаун в Україні запровадили відразу в декількох регіонах, а ще один регіон України опинився під загрозою повного закриття на карантин через критичну ситуацію з коронавірусом.

Повний локдаун невдовзі запрацює в Миколаєві та Запоріжжі. Про це повідомляє міська влада міст.

Повідомляється, що з 3 квітня в Миколаєві введуть жорсткі карантинні обмеження, а школи перейдуть на дистанційне навчання. У місті учні всіх класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з «червоної» зони. Натомість дитсадки прийматимуть дітей, батьки яких працюють на підприємствах критичної інфраструктури або мають нагальну необхідність. Проїзд у транспорті здійснюватиметься за перепустками. У денний час маршрутки, тролейбуси і трамваї перевозити пасажирів не будуть.

Транспорт у Миколаєві працюватиме за таким графіком:

  • вранці із 6.30 до 9.00;
  • ввечері з 16.30 до 19.00.

Жорсткий карантин також запроваджують у Запоріжжі. Нові обмеження почнуть діяти з 5 квітня. У місті діятимуть такі заборони:

  • заклади харчування не працюватимуть із понеділка по п’ятницю з 20.00 до 6.00, а також у вихідні та святкові дні;
  • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів) заборонене;
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури призупиняється;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, тимчасово зупинена;
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів зупинила;
  • ринки та магазини не працюватимуть.

Під загрозою зачинення на повний локдаун опинилася й Одеса. Під час засідання депутатської комісії з питань охорони здоров’я Одеської облради в місті запропонували ввести локдаун, оскільки кількість хворих на коронавірус продовжує зростати, попри «червону» зону обмежень.


Ми бачимо, що «червона» зона — тільки на папері. Якщо ми не розв’язуватимемо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік, — повідомив голова комісії Дмитро Чапир.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної. Ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей.

Джерело: Ракурс


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