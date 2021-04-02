Карпаты засыпало снегом. Фото: village.com.ua

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Ракурс

Мощный снегопад засыпает горы Карпат, а в Украину возвращаются морозы.

В высокогорье Карпат в ночь на 2 апреля выпало до 15 см мокрого снега. Наблюдается туман, а видимость достигает до 50 см. Столбики термометров показывают 1° мороза, порывы ветра достигают до 20 м/с. Снегопад не прекращается. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации украинского Гидрометцентра, в Украину движется влажный и прохладный воздух с северо-запада Европы. Сегодня, 2 апреля, днем в областях Украины прогнозируют 7−15° тепла и небольшой ветер.

В субботу, 3 апреля, в южной и восточной частях синоптики обещают днем также и в Карпатском регионе дожди, в горах с мокрым снегом. Ночью термометры покажут от 1° до 6° мороза, а днем воздух прогреется от 0° до 15° по Цельсию.

Напомним, в марте мощные снегопады наблюдались в ряде стран Европы и Ближнего Востока — в Алжире, Греции, Турции, Болгарии и Франции.