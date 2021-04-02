Призыв. Фото: RT

https://racurs.ua/n152663-nasilnyy-prizyv-obyavili-boeviki-na-donbasse-dokument.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается уже семь лет. Впервые за это время проросийские вооруженные группировки ДНР и ЛНР синхронно объявили «призыв» и собираются мобилизовать в свои ряды около 200 молодых людей.

Ранее в рядах боевиков воевали только наемники. Об этом сообщил один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский в своем Telegram.





Отмечается, что теперь жителей оккупированных территорий будут насильно принуждать участвовать в войне на стороне марионеточных группировок России.

Семь лет боевики избегали принудительной мобилизации, но теперь их человеческие ресурсы, видимо, истощены настолько, что приходится идти на крайние меры и затыкать дыры в буквальном смысле заложниками, — заявил Казанский.



Он добавил, что добровольно «работать» пушечным мясом никто из местных не хочет, а ОРДЛО стремительно теряет население. Поэтому воевать со временем стало просто некому, и теперь приходится насильно мобилизовать гражданских.

Напомним, ранее мы сообщали, что на фоне военных маневров России вблизи границ Украины и обострения ситуации на Донбассе Офис президента Украины активизировал встречи с послами стран-членов НАТО.