Тигр. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152664-v-basseyne-i-s-morojenym-kurort-dlya-tigrov-obustroili-v-tailande-foto-video.html

Ракурс

Тигры в Таиланде оказались на «курорте» из-за ужасной жары, которая внезапно пришла в страну.

В зоопарке «Королевство тигров» в провинции Чиангмай, что находится в 700 км к северу от Бангкока, животные перешли на питание куриным мороженым и нежатся в бассейне. Об этом сообщает Reuters.





Сейчас на территории необычного зоопарка живут 50 тигров. Во время сильной жары они стараются не тратить лишней энергии, а потому отдыхают, лежа в тени. Иногда тигры начинают тяжело дышать, чтобы избежать теплового удара.

В связи с бешеной жарой, работники зоопарка привлекают тигров к подвижным играм — как и все представители семейства кошачьих, эти животные любят попрыгать и поохотиться. Удерживая над водой пучок листьев, прикрепленный к длинной палки, смотрители заманивают тигров в бассейн.



В жаркое время года тигры два раза в день получают особое мороженое — кусок свежего мяса, покрытый толстым слоем льда. Пока хищник доберется до мяса, он получит немного живительной влаги. Мороженое пришлось по вкусу жителям зоопарка.

Теплый сезон в Таиланде начинается в конце февраля. Прогнозируется, что в ближайшие дни температура в Чиангмае поднимется до +35°С

Напомним, ранее мы сообщали, что в Индонезии двое редких суматранских тигра сбежали из зоопарка на острове Борнео. Убежать двум 18-месячным самкам помогли проливные дожди, которые вызвали оползень, повредивший ограждение.