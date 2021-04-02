Карантинный спецпропуск презентовал Кличко. Скриншот с видео

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Специальный пропуск для общественного транспорта в Киеве презентовали в мэрии.

Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля в столице можно будет исключительно при наличии спецпропуска. При этом проезд тоже надо будет оплачивать. Для проезда при себе необходимо иметь документ об удостоверении личности и носить маску. Об этом 2 апреля сообщил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, в Киеве выдадут около 400 тыс. пропусков, а в первую очередь их получат медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

В КГГА отметили, что для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета. В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия-адреса и района г. Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Городская власть отметила, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от отдельных лиц не принимаются. Ознакомиться с полным порядком получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте можно здесь.

Напомним, в КГГА отметили, что во время локдауна в Киеве, который вводится с 5 апреля по 16 апреля, столичный метрополитен закрывать не будут, но весь общественный транспорт будет перевозить пассажиров по специальным пропускам.