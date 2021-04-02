Кремль отреагировал на готовность армии США защитить Украину

https://racurs.ua/n152666-kreml-otreagiroval-na-gotovnost-armii-ssha-zaschitit-ukrainu.html

Ракурс

Кремль отреагировал на приведение в полную боеготовность армии США для защиты Украины от российской агрессии. Накануне Европейское командование Вооруженных сил США приняло решение перевести военные подразделения в полную боевую готовность из-за стягивания Россией армии к границе с Украиной, а также обострения войны на Донбассе. Вашингтон повысил уровень опасности до самого высокого — потенциально «неминуемого кризиса».

В то же время официальный спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных в Украине требует принятия Москвой «дополнительных мер по обеспечению своей безопасности».

Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности близ российских границ, — сказал он, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля назвал неприемлемыми и неуместными заявления Киева о возможности появления военных США в стране.

Также в России назвали фейком стягивание войск к украинской границе с целью спровоцировать конфликт. Москва якобы не заинтересована в военном противостоянии с Киевом.

Я уверен, что все разговоры о каком-то будущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяет в первую очередь украинская власть. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной любом, тем более военном, — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Руденко, передают российские СМИ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время своего выступления в Раде отметил, что в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям «Запад 2021» Россия стягивает войска к границе с Украиной — в Брянск и Воронежскую област РФ и в оккупированный Крым. Впоследствии атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе не исключило и Главное управление разведки Министерства обороны. На эти события отреагировали и в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» к потенциально «неминуемому кризису» — самому высокому уровню опасности.