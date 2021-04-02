Голоси за Шевченка зникли із двох дільниць на виборах у Надвірній, фото — Чесно

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Ракурс

Довибори у Раду на Прикарпатті стають ще більш скандальнішими. Під час підрахунку на двох дільницях — у селах Іваниківка та Микуличин — не дорахувались майже 150 бюлетенів.

Спостерігачі «ОПОРИ» повідомили, що в Іваниківці зникло 47 бюлетенів.

ОВК перерахувала голоси за кандидата Олександр Шевченка. Було зазначено 144 голоси, але під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів. Члени комісії викликали поліцію.

Раніше ОВК не дорахувалась 100 бюлетенів на користь Шевченка на дільниці у Микуличині. У протоколі було вказано 377 бюлетенів. При перерахунку їх виявилось 227.

Недійсними визнали вибори на дільниці в місті Яремче. Там Шевченко і кандидат ВО «Свобода» Кошулинський набрали однакову кількість.

Наразі в ЦВК є дані про підрахунок 90,59% голосів. Лідирує із 31,51% «слуга» Василь Вірастюк. Шевченко від «За майбутнє" другий, третій — Кошулинський. Між Вірастюком і Шевченком різниця приблизно у 1 тис. голосів.

Партія «За майбутнє" просить президента та Центральну виборчу комісію «зупинити беззаконня, яке відбувається на 87 окрузі». У заяві партії йдеться про те, що коли «депутатський десант» не допоміг, «Слуга народу» підключила СБУ і під приводом терористичної загрози силовики вивели з виборчої комісії спостерігачів, які охороняли опломбовану кімнату з бюлетенями.

Коли ОВК відновила роботу, виявилося, що пломба заламана, пакунки з бюлетенями лежать в іншому положенні. Злочин зафіксували члени комісії та спостерігачі, відповідна заява була направлена в поліцію. Однак правоохоронці та голова ОВК жодним чином на це не відреагували, — йдеться у заяві партії «За майбутнє".

«Ракурс» повідомляв, що 28 березня у 87-му виборчому окрузі відбулися проміжні вибори у Раду. Майже відразу після закриття дільниць Вірастюк і Шевченко назвали себе переможцями. Штаби ВО «Свобода» і «За майбутнє" лідером перегонів за результатами паралельного підрахунку голосів назвали Шевченка.

29 і 30 березня підрахунок голосів не проводився, оскільки зник голова ОВК, приміщення нібито мінували, а ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії № 87. Нові члени комісії і п’ятеро колишніх членів ОВК на засідання комісії продовжили не приходити.

31 березня ЦВК ще раз змінила склад ОВК. Кандидат Шевченко заявляв про намір партії влади сфальсифікувати виборчий процес. Сьогодні стало відомо про перерахунок голосів на багатьох дільницях Прикарпаття.