Під час засідання РНБО, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, головуватиме на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Серед питань, які розглядатимуть — безпекова ситуація на сході України. Це питання буде розглянуте в таємному режимі.

Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами, — запевняють в Офісі президента.



Також на порядку денному засідання РНБО планують розглянути:

другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем та інші питання, що стосуються економічної безпеки держави;

питання кібербезпеки;

окремо в розділі «Різне» будуть винесені на розгляд РНБО спеціальні питання від президента.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було ухвалене рішення запровадити санкції проти осіб, які, як вважається, входять до десятки найбільших контрабандистів України.