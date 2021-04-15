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Ракурс
Під час засідання РНБО, фото: Офіс президента

Засідання РНБО в таємному режимі проведе Зеленський через ситуацію на Донбасі — деталі

15 кві 2021, 12:07
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Володимир Зеленський, президент України, головуватиме на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Серед питань, які розглядатимуть — безпекова ситуація на сході України. Це питання буде розглянуте в таємному режимі.

Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами, — запевняють в Офісі президента.


Також на порядку денному засідання РНБО планують розглянути:

  • другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем та інші питання, що стосуються економічної безпеки держави;
  • питання кібербезпеки;
  • окремо в розділі «Різне» будуть винесені на розгляд РНБО спеціальні питання від президента.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було ухвалене рішення запровадити санкції проти осіб, які, як вважається, входять до десятки найбільших контрабандистів України.

Джерело: Ракурс


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