Засідання РНБО в таємному режимі проведе Зеленський через ситуацію на Донбасі — деталіhttps://racurs.ua/ua/n153293-zasidannya-rnbo-v-taiemnomu-rejymi-provede-zelenskyy-cherez-sytuaciu-na-donbasi-detali.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, головуватиме на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні, 15 квітня.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Серед питань, які розглядатимуть — безпекова ситуація на сході України. Це питання буде розглянуте в таємному режимі.
Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами, — запевняють в Офісі президента.
Також на порядку денному засідання РНБО планують розглянути:
- другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем та інші питання, що стосуються економічної безпеки держави;
- питання кібербезпеки;
- окремо в розділі «Різне» будуть винесені на розгляд РНБО спеціальні питання від президента.
Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було ухвалене рішення запровадити санкції проти осіб, які, як вважається, входять до десятки найбільших контрабандистів України.