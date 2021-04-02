РНБО запровадила санкції проти десяти осіб

https://racurs.ua/ua/n152694-nazvano-imena-osib-yaki-potrapyly-pid-sankciyi-rnbo-za-kontrabandu-zmi-spysok.html

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) сьогодні, 2 квітня, вирішила запровадити санкції проти осіб, які, як вважається, входять до десятки найбільших контрабандистів України.

Крім цих осіб, санкції запроваджені проти 68 пов’язаних з ними компаній. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело в РНБО.

Зазначається, що під санкції потрапили такі особи:

Іван Бокало (зареєстрований у Львові);

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області);

Олександр Єрімічук (Чернівці);

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);

Вадим Альперін (Одеса);

Олександр Чудаков (Одеса);

Віктор Шерман (Одеса);

Олександр Кравченко (Одеса);

Володимир Дідух (Львів).

Також під санкції потрапили 11 російських компаній, включно з Росспвіробітництвом (російським федеральним агентством, яке діє за межами РФ і, як вважається, використовується для прикриття діяльності російських спецслужб).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяє, що сьогоднішні санкції проти контрабандисті не будуть останніми.