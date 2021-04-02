Володимир Зеленський, фото: Belsat

https://racurs.ua/ua/n152693-top-10-kontrabandystiv-potrapyly-pid-sankciyi-zelenskyy-video.html

Ракурс

Персональні санкції запроваджені проти осіб, які входять до десятки найбільших українських контрабандистів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це у новому відеозверненні, опублікованому після чергового засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке відбулося сьогодні, 2 квітня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, санкції передбачають заблокування активів та майна осіб, яких, за аналітичними даними СБУ та апарату РНБО, можна назвати «топ-десяткою української контрабанди».

Крім того, відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів, — зазначив Зеленський.

Також Зеленськи пообіцяв, що особи, які потрапили під санкції за контрабанду, це «перша десятка, але точно не остання».

Президент наголосив, що держбюджет щороку через контрабанду недоотримує 300 млрд грн, з них понад 100 млрд грн — внаслідок неефективної роботи митниці.

Хто саме потрапив під санкції, не уточнюється.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні провів першу телефонну розмову із Зеленським.