Байден та Зеленський провели телефонну розмову

Джо Байден, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n152691-bayden-ta-zelenskyy-provely-telefonnu-romovu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, та Джо Байден, президент США, провели першу телефонну розмову з часу вступу Байдена на посаду в січні цього року.

Про це Зеленський повідомив у своєму Твіттері.

Зеленський наголосив, шо Україна цінує підтримку США на різних рівнях.

Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру, — зазначив Зеленський.

Також про телефонну розмову між обома президентами повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники погодилися, що реформи, засновані на демократичних цінностях, є ключовим елементом євроатлантичних прагнень України.

Також Байден і Зеленський обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що Байден планує обговорити із Зеленським ситуацію з накопиченням Росією військових сил біля східних кордонів України.