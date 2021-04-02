Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Джо Байден, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n152691-bayden-i-zelenskiy-proveli-telefonnyy-razgovor.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, и Джо Байден, президент США, провели первый телефонный разговор со времени вступления Байдена в должность в январе этого года.

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

Зеленский отметил, шо Украина ценит поддержку США на разных уровнях.

Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира, — отметил Зеленский.

Также о телефонном разговоре между двумя президентами сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что собеседники согласились, что реформы, основанные на демократических ценностях, являются ключевым элементом евроатлантических стремлений Украины.

Также Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Байден планирует обсудить с Зеленским ситуацию с накоплением Россией военных сил у восточных границ Украины.