В Канаде обнаружили загадочную болезнь головного мозга, фото:

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Ракурс

В Канаде обнаружили уже более 40 случаев загадочной болезни головного мозга.

Причем болезнь фиксируют лишь в одном регионе страны — на Аккадском полуострове в восточной провинции Нью-Брансуик. Об этом сообщает издание Live Science,

Отмечается, что симптомы этой болезни похожи на другое редкое заболевание головного мозга — болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ). Они включают потерю памяти, галлюцинации и мышечную атрофию.

БКЯ вызывают аномальные белки, которые называются прионами. Но проведенные до сих пор исследования канадских пациентов с новой болезнью не показывают никаких признаков БКЯ, а также никакой другой связанной с этим прионной болезни.

Учитывая, что случаи, похоже, ограничены определенным регионом, вполне возможно, что они связаны с токсином окружающей среды, отмечают медики. Однако настоящая причина пока еще не известна.

У пациентов с этой болезнью симптомы постепенно ухудшаются в течение 18−36 месяцев — от непонятных болей и спазмов до снижения когнитивных способностей, истощения мышц и цокота зубов.

Первый выявленный случай датируется 2015 годом, однако в последние годы фиксируется рост заболеваемости — 24 случая были зарегистрированы в 2020 году, еще шесть — в 2021 году. С этой болезнью связаны пять смертей.

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