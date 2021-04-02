Загадкову хворобу головного мозку виявили в Канаді

У Канаді виявили загадкову хворобу головного мозку, фото:

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У Канаді виявили вже понад 40 випадків загадкової хвороби головного мозку.

Причому хворобу фіксують лише в одному регіоні країни — на Акадському півострові в східній провінції Нью-Брансвік. Про це повідомляє видання Live Science,

Зазначається, що симптоми цієї хвороби схожі на інше рідкісне захворювання головного мозку — хворобу Крейтцфельдта-Якоба (ХКЯ). Вони включають втрату пам’яті, галюцинації та м’язову атрофію.

ХКЯ викликають аномальні білки, які називаються пріонами. Але проведені до цього часу дослідження канадських пацієнтів із новою хворобою не показують жодних ознак ХКЯ, а також жодної іншої пов’язаної з цим пріонної хвороби.

Враховуючи, що випадки, схоже, обмежені певним регіоном, цілком можливо, що вони пов’язані з токсином навколишнього середовища, зазначають медики. Проте справжня причина наразі ще не відома.

У пацієнтів із цією хворобою симптоми поступово погіршуються протягом 18−36 місяців — від незрозумілих болів і спазмів до зниження когнітивних здібностей, виснаження м’язів та цокотіння зубів.

Перший виявлений випадок датується 2015 роком, проте в останні роки фіксуються зростання захворюваності — 24 випадки були зареєстровані в 2020 році, ще шість — у 2021 році. З цією хворобою пов’язано п’ять смертей.

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