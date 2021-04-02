Центр протидії дезінформації Банкової очолила екс-спікер «Укрзалізниці»

Центр протидії дезінформації Єрмака очолила екс-спікер “Укрзалізниці”

https://racurs.ua/ua/n152689-centr-protydiyi-dezinformaciyi-bankovoyi-ocholyla-eks-spiker-ukrzaliznyci.html

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Поліна Лисенко очолила Центр протидії дезінформації. Президент Володимир Зеленський 2 квітня призначив екс-спікера «Укрзалізниці» керівником новоствореної структури.

Відповідний указ № 137/2021 у п’ятницю було розміщено на сайті глави держави.

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня, яке Зеленський ввів у дію 19 березня.

Сьогодні Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою, — наголосив президент.

У питанні протидії дезінформації Україна тісно співпрацюватиме із західними партнерами, зокрема країнами НАТО, повідомив очільник офісу Зеленського Андрій Єрмак.

Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою, — додала Лисенко.

Презентувати Центр протидії дезінформації Єрмак та Лисенко обіцяють 6 квітня.

Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У 2015−2019 роках була помічником заступника директора НАБУ. Згодом керувала департаментом міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генпрокурора. Також працювала спікером «Укрзалізниці».

Нагадаємо, створення Центру протидії дезінформації Володимир Зеленський анонсував 9 березня. Такий центр, на думку президента, має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі. Тоді ж Зеленський у сенсі інформфейків пригадав історії про розіп’ятого хлопчика, потяги фашистів-карателів на Донбасі, заборону військовим стріляти у відповідь, вакцинацію в Україні, а також нагадав про «штучно створених лідерів думок, яким з Іспанії краще видно». Ймовірно, глава держави мав на увазі проросійського блогера Анатолія Шарія і п’ятого президента Петра Порошенка.