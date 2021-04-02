Киянин двічі вистрелив в охоронця через зауваження про відсутність маски. Фото: practical-shooting.ru

https://racurs.ua/ua/n152688-kyyanyn-strilyav-v-ohoroncya-magazynu-cherez-prohannya-odyagnuty-masku.html

Ракурс

Стрілянина в магазині у Києві сталася через відсутність маски на одному з відвідувачів.

Інцидент стався у приміщенні магазину, що розташований в торговельно-розважальному центрі на проспекті Перемоги. Встановлено, що 32-річний чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Той у відповідь дістав пістолет та двічі вистрілив в охоронця. Про це 2 квітня повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Внаслідок пострілів охоронець дістав тілесні ушкодження в область голови та тулуба. Зловмисника затримали на місці події, вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Збройний інцидент розслідують за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Крім того, 30 березня на станції метро «Шулявська» сержант поліції отримала повідомлення від контролера про те, що один з пасажирів перестрибнув через турнікет та направився до ескалатора. Поліцейська встановила порушника та попросила його вийти з метро, а той у відповідь кілька разів вдарив її в обличчя. Після цього зловмисник з місця скоєння злочину втік, однак його затримали на станції метро «Хрещатик».

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як охоронець супермаркету у Києві побив жінку за ігнорування карантину. Охоронець після інциденту заявив, що вона постійно не реагувала на зауваження про відсутність маски.