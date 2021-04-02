Киевлянин дважды выстрелил в охранника из-за замечания об отсутствии маски. Фото: practical-shooting.ru

https://racurs.ua/n152688-kievlyanin-strelyal-v-ohrannika-magazina-iz-za-prosby-odet-masku.html

Ракурс

Стрельба в магазине в Киеве произошла из-за отсутствия маски на одном из посетителей.

Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в торгово-развлекательном центре на Проспекте Победы. Установлено, что 32-летний мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Тот в ответ вытащил пистолет и дважды выстрелил в охранника. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В результате выстрелов охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища. Злоумышленника задержали на месте происшествия, решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Вооруженный инцидент расследуют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 30 марта на станции метро «Шулявская» сержант полиции получила сообщение от контроллера о том, что один из пассажиров перепрыгнул через турникет и направился к эскалатору. Полицейская установила нарушителя и попросила его выйти из метро, а тот в ответ несколько раз ударил ее в лицо. После этого злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако его задержали на станции метро «Крещатик».

Напомним, в сети появилось видео, как охранник супермаркета в Киеве избил женщину за игнорирование карантина. Охранник после инцидента заявил, что она не реагировала на замечания об отсутствии маски.