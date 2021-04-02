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Ракурс
Джо Байден, фото: Matt Johnson

Байден сегодня позвонит Зеленскому — СМИ

2 апр 2021, 17:24
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Джо Байден, новый президент США, может сегодня 2 апреля, позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Темой их разговора станет ситуация с накоплением Россией военных сил у восточных границ Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника.


Отмечается, что на этой неделе между украинскими и американскими чиновниками состоялись уже по меньшей мере три телефонных разговора на высоком уровне — госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин пообщались со своими украинскими коллегами.

Напомним, недавно стало известно, что Государственное бюро расследований заказало экспертизу, которая должна установить соответствие голосов Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко голосам на так называемых «пленках Деркача».


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