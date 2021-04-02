Джо Байден, фото: Matt Johnson

https://racurs.ua/ua/n152687-bayden-sogodni-podzvonyt-zelenskomu-zmi.html

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Джо Байден, новий президент США, може сьогодні 2 квітня, подзвонити своєму українському колезі Володимиру Зеленському.

Темою їхньої розмови стане ситуація з накопиченням Росією військових сил біля східних кордонів України. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на два інформованих джерела.

Зазначається, що цього тижня між українськими та американськими чиновниками відбулися вже щонайменше три телефонні розмови на високому рівні — держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін поспілкувалися зі своїми українськими колегами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Державне бюро розслідувань замовило експертизу, яка має встановити відповідність голосів Байдена та п’ятого президента України Петра Порошенка голосам на так званих «плівках Деркача».