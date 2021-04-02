Саакашвілі: Ніде у світі немає настільки розбещеної і гнилої бюрократії, як в Україні

https://racurs.ua/ua/n152686-saakashvili-nide-u-sviti-nemaie-nastilky-rozbeschenoyi-i-gnyloyi-burokratiyi-yak-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський спочатку думав, що з корупційною системою можна домовитися. Про це заявив екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, який також розповів, чому не дивлячись на бажання президента, Україні важко боротися з корупцією.

За перший рік він втратив багато часу, оскільки думав, що з цією системою можна домовитися по-хорошому і якимось чином її приручити. Неможливо її приручити. Моя команда працювала над реформами в десятках країн світу, починаючи від Східної Європи і до Африки. Я вам хочу сказати наступне: ніде у світі я не бачив настільки розбещеної і настільки гнилої бюрократії й чиновницького апарату, як в Україні, — зазначив Саакашвілі в ефірі програми «Право на владу».

Він наголосив, що в Україні дуже сильно корумпований чиновницький апарат, тому з ним неможливо працювати. Разом з тим, голова Виконавчого комітету реформ похвалив Зеленського за те, що той «наїхав» на Медведчука.