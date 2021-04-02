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Ракурс
Саакашвілі: Ніде у світі немає настільки розбещеної і гнилої бюрократії, як в Україні

Саакашвілі: Ніде у світі немає настільки розбещеної і гнилої бюрократії, як в Україні

2 кві 2021, 17:10
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Володимир Зеленський спочатку думав, що з корупційною системою можна домовитися. Про це заявив екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, який також розповів, чому не дивлячись на бажання президента, Україні важко боротися з корупцією.

За перший рік він втратив багато часу, оскільки думав, що з цією системою можна домовитися по-хорошому і якимось чином її приручити. Неможливо її приручити. Моя команда працювала над реформами в десятках країн світу, починаючи від Східної Європи і до Африки. Я вам хочу сказати наступне: ніде у світі я не бачив настільки розбещеної і настільки гнилої бюрократії й чиновницького апарату, як в Україні, — зазначив Саакашвілі в ефірі програми «Право на владу».

Він наголосив, що в Україні дуже сильно корумпований чиновницький апарат, тому з ним неможливо працювати. Разом з тим, голова Виконавчого комітету реформ похвалив Зеленського за те, що той «наїхав» на Медведчука.


Зеленський зробив дуже важливий крок — наїхав на Медведчука, а потім на Тупицького. Після майже двох років цяцькань і розмов він це зробив. Це добре. Але, вибачте, скільки цих «медведчуків»? Є один великий Медведчук, але таких дуже багато… і в уряді і у Верховній Раді, — резюмував екс-президент Грузії.

Джерело: Ракурс


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