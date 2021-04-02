Аварія в Суецькому каналі залишила без обладнання COVID-лікарні Харкова

Під час інциденту в Суецькому каналі, фото: «Профиль»

https://racurs.ua/ua/n152685-avariya-v-sueckomu-kanali-zalyshyla-bez-obladnannya-covid-likarni-harkova.html

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Аварія в Суецькому каналі, який був заблокований у другій половині березня гігантським контейнеровозом Ever Given, котрий сів на мілину, призвела до затримки доставки обладнання для харківських COVID-лікарень.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк заявив про це під час брифінгу сьогодні, 2 квітня, повідомляє видання «Суспільне».

Завдяки тій ситуацій, яка склалася на Суецькому каналі, відповідно, судно йде з затримкою, — зазначив Черняк.

Чиновник додав, що прибуття до України судна з відповідним обладнанням очікується 4 квітня.

Відповідно, протягом наступного тижня ті бочки, про які ми говорили — для чорнобильської лікарні, для районних лікарень, для дитячої інфекційної лікарні — вони будуть в нас, ми чекаємо, — зазначив він.

Судно Ever Given 23 березня сіло на мілину в Суецькому каналі, перекривши рух цією транспортною артерією. Лише 29 березня його вдалося зняти з мілини. Через Суецький канал проходить 10% всієї міжнародної морської торгівлі.

У Харкові станом на 2 квітня було зафіксовано ще 877 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, скільки життів епідемія COVID-19 може забрати в Україні у 2021 році.