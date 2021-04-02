«Слуги» почали збирати голоси за відставку Степановаhttps://racurs.ua/ua/n152683-slugy-pochaly-zbyraty-golosy-za-vidstavku-stepanova.htmlРакурс
Підписи для відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова збирають у Верховній Раді.
Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрали вже 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Про це 2 квітня повідомив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що підписали документ 33 «слуги», включно з головою парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким.
Пару днів тому Степанов глибокодумно розповідав на ефірі Влащенко, що думки депутатів, що лікарі зобов’язані вакцинуватися і щось потрібно негайно робити з кваліфікацією українських лікарів, нічого не означають, і депутати не приймають цих рішень. Проте, сподіваюсь, вже скоро міністр Степанов не буде приймати жодних рішень, бо стане колишнім міністром, — зазначив Гурін.
Також він опублікував список нардепів, які підписали постанову.
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що частина фракції «Слуги народу» обіцяє визначитися з питанням відставки Максима Степанова після старту вакцинації.