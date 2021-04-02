У Раді почали збирати голоси за відставку Степанова. Фото: slovoidilo.ua

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Підписи для відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова збирають у Верховній Раді.

Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрали вже 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Про це 2 квітня повідомив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що підписали документ 33 «слуги», включно з головою парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким.

Пару днів тому Степанов глибокодумно розповідав на ефірі Влащенко, що думки депутатів, що лікарі зобов’язані вакцинуватися і щось потрібно негайно робити з кваліфікацією українських лікарів, нічого не означають, і депутати не приймають цих рішень. Проте, сподіваюсь, вже скоро міністр Степанов не буде приймати жодних рішень, бо стане колишнім міністром, — зазначив Гурін.

Також він опублікував список нардепів, які підписали постанову.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що частина фракції «Слуги народу» обіцяє визначитися з питанням відставки Максима Степанова після старту вакцинації.