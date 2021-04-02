В Раде начали собирать голоса за отставку Степанова. Фото: slovoidilo.ua

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Подписи для отставки министра здравоохранения Максима Степанова собирают в Верховной Раде.

Под постановлением о созыве внеочередной сессии для увольнения Степанова собрали уже 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Об этом 2 апреля сообщил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook.

Отмечается, что подписали документ 33 «слуги», включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Пару дней назад Степанов глубокомысленно рассказывал на эфире Влащенко, что мнения депутатов, что врачи обязаны вакцинироваться и что-то нужно немедленно делать с квалификацией украинских врачей, ничего не значат, и депутаты не принимают этих решений. Однако, надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром, — отметил Гурин.

Также он опубликовал список нардепов, которые подписали постановление.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что часть фракции «Слуги народа» обещает определиться с вопросом отставки Максима Степанова после старта вакцинации.