Меркель прокомментировала сериал «Слуга народа» Зеленского

https://racurs.ua/n152684-merkel-prokommentirovala-serial-sluga-naroda-zelenskogo.html

Ракурс

Канцлер Германии Ангела Меркель в свое время посмотрела несколько серий сериала «Слуга народа», ключевую роль в котором исполнил действующий президент Владимир Зеленский. Украинские дипломаты показали главному политику Берлина фрагмент сериала с тогда еще кандидатом в президенты.

Во время одного из последних визитов в Германию советники меня спросили, смотрел ли я сериал «Слуга народа»? Я ответил: — Нет, не смотрел. А они говорят: — Мы две серии дали Меркель посмотреть, чтобы ее подготовить, — рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Право на власть».

По словам экс-дипломата, советники попросили его поинтересоваться мнением немецкого канцлера о сериале, где роль президента Голобородько исполнил Зеленский. Климкин отметил, что после переговоров Меркель прокомментировала сериал так: