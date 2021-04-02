Зеленского в Раде призвали пересмотреть режим «тишины» из-за действий РФ

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Владимира Зеленского в Верховной Раде призвали пересмотреть целесообразность дальнейшего действия режима прекращения огня на Донбассе, учитывая стягивание Россией военных группировок к границе с Украиной.

Стрельба (на Донбассе — ред.) не прекращалась никогда. Сейчас обострение связано только с увеличением числа обстрелов и количества жертв. Наибольшие потери у нас от снайперского огня. Напомнить вам, что предусматривает режим «тишины»? Запрет разведки, запрет использования оружия, запрет ответного огня. Политическое обязательство, которое приняли лидеры государства, — это запрет открывать огонь, — напомнил нардеп Сергей Рахманин во время телеэфира «Право на власть».

По его словам, разрешение на ведение ответного огня украинским военным может предоставить только Командование Вооруженных сил Украины.

Судя по последней речи Зеленского, мы все равно будем придерживаться режима «тишины». Сейчас у нас скопление группировок российских войск у границы и риск эскалации. И в этих условиях мы должны запретить разведку? Если ты президент и безопасность государства — это твоя зона ответственности, ты должен решить — или поставить крест на этих условиях (режима прекращения огня — ред.), взять такой риск на себя, или взять на себя риск за возможные жертвы. И то, что ты чуткий, то, что ты искренен, кому это будет интересно, если будут большие жертвы? — подытожил депутат.

Напомним, Хомчак во время недавнего выступления в Раде отметил, что в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям «Запад 2021» Россия стягивает войска к границе с Украиной — в Брянск и Воронежскую область РФ и в оккупированный Крым.

Впоследствии атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе не исключило и Главное управление разведки Министерства обороны.

На эти события отреагировали в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» к потенциально «неминуемому кризису» — самому высокому уровню угрозы. В то же время в Украине пристальное внимание было приковано последствиям акции возле офиса Зеленского. Лишь после появления публикаций в американских СМИ о развертывании армии РФ у границ Украины, на это обратила внимание Банковая — 1 апреля Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе.