Взрыв прогремел в жилом доме в Одессе — есть пострадавшие, фото — ГСЧС

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Ракурс

В Одессе произошел взрыв. После обеда 2 апреля в переулке Хуторском в квартире на втором этаже сдетонировала газовоздушная смесь. Несколько квартир позже загорелись.

В ГСЧС рассказали, что предварительно пострадали четыре человека.

Трехэтажный дом претерпел существенные разрушения: частично упало перекрытие между вторым и третьим этажами, частично разрушен лестничный марш.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 м кв и вывели из дома 15 жителей. На вызов выезжали 65 человек на 11 единицах техники.

Корреспондент «Думской» с места инцидента сообщил, что хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна. Его в тяжелом состоянии отвезли в Еврейскую больницу на скорой помощи.

Известно, что это человек с инвалидностью, который жил в квартире один. Вместе с ним взрыв пережила кошка по кличке Багира. Перепуганную животное удалось спасти из горящей квартиры.

Также пострадали две соседки — женщина среднего возраста и пенсионерка. Они находятся в состоянии шока, медики оказывают им первую помощь на месте.

«Ракурс» сообщал, что 2 апреля мощный взрыв уничтожил производство масла в Харькове — один рабочий погиб.