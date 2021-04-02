Вибух у житловому будинку в Одесі — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152681-vybuh-u-jytlovomu-budynku-v-odesi-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
В Одесі стався вибух. По обіді 2 квітня у провулку Хутірському в квартирі на другому поверсі детонувала газоповітряна суміш. Декілька квартир згодом загорілися.
В ДСНС розповіли, що попередньо постраждали чотири особи.
Триповерховий будинок зазнав істотних руйнувань: частково впало перекриття між другим і третім поверхами, частково зруйновано сходовий марш.
Рятувальник ліквідували пожежу на площі 50 м кв і вивели з будинку 15 мешканців. На виклик виїжджали 65 осіб на 11 одиницях техніки.
Кореспондент «Думської» з місця інциденту повідомив, що господаря квартири на другому поверсі вибуховою хвилею викинуло з вікна. Його у важкому стані відвезли в Єврейську лікарню на швидкій допомозі.
Відомо, що це чоловік з інвалідністю, який жив в квартирі один. Разом з ним вибух пережила кішка по кличці Багіра. Перелякану тварина вдалося врятувати з палаючої квартири.
Також постраждали дві сусідки — жінка середнього віку і пенсіонерка. Вони знаходяться в стані шоку, медики надають їм першу допомогу на місці.
«Ракурс» повідомляв, що 2 квітня потужний вибух знищив виробництво олії у Харкові — один робітник загинув.