В Одесі стався вибух. По обіді 2 квітня у провулку Хутірському в квартирі на другому поверсі детонувала газоповітряна суміш. Декілька квартир згодом загорілися.

Триповерховий будинок зазнав істотних руйнувань: частково впало перекриття між другим і третім поверхами, частково зруйновано сходовий марш.

В ДСНС розповіли, що попередньо постраждали чотири особи.

Рятувальник ліквідували пожежу на площі 50 м кв і вивели з будинку 15 мешканців. На виклик виїжджали 65 осіб на 11 одиницях техніки.

Кореспондент «Думської» з місця інциденту повідомив, що господаря квартири на другому поверсі вибуховою хвилею викинуло з вікна. Його у важкому стані відвезли в Єврейську лікарню на швидкій допомозі.

Відомо, що це чоловік з інвалідністю, який жив в квартирі один. Разом з ним вибух пережила кішка по кличці Багіра. Перелякану тварина вдалося врятувати з палаючої квартири.

Також постраждали дві сусідки — жінка середнього віку і пенсіонерка. Вони знаходяться в стані шоку, медики надають їм першу допомогу на місці.

«Ракурс» повідомляв, що 2 квітня потужний вибух знищив виробництво олії у Харкові — один робітник загинув.