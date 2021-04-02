Смертність від коронавірусу у 2021 році може перевищити показники 2020 року, фото: «Без купюр»

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Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів. За перше півріччя 2021 року від коронавірусної хвороби COVID-19 можуть померти від 20 до 55 тис. осіб, залежно від впливу значущих факторів, таких як тривалість імунітету, темпи вакцинування тощо.

А за друге півріччя 2021 року смертність від коронавірусу може перевищити показник смертності за весь 2020 рік. Про це свідчать результати моделювання, опублікованого на сайті Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що на кінець березня 2021 року добова кількість померлих від COVID-19 в Україні перевищила пікові показники осінньої хвилі 2020 року на 34% і продовжує зростати.

Втім, на відміну від показника смертності, який має відтермінований характер, показник госпіталізацій демонструє більш позитивну динаміку:

приріст госпіталізацій, порівняно з попередніми тижнями, зріс лише на 6% (два і три тижні раніше цей показник становив 14% і 20% відповідно);

розрив між госпіталізаціями та виписками становить 15% (попереднього тижня — 28%).

У KSE зазначають, що рівень захворюваності в Україні може стабілізуватися протягом наступних двох тижнів, за умови дотримання заходів безпеки.

Кількість померлих від коронавірусу на кінець 2020 року становила 19 тис. 761 особу.

Нагадаємо, в Україні запроваджують жорсткий карантин ще у кількох регіонах.