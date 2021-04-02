Іграшки для дітей в Україні стануть безпечнішими. Фото: РБК

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Дитячі іграшки українського виробництва стануть безпечнішими.

Кабінет міністрів України 31 березня ухвалив постанову № 282, якою змінив технічний регламент безпеки іграшок і тепер українські іграшки будуть відповідати стандартам Європейського Союзу та зможуть продаватися в Європі. В уряді переконують, що українські малюки будуть в більшій безпеці за рахунок зменшення вмісту токсичних речовин в іграшках, які викликають алергічні реакції.

Постановою істотно зменшили граничні значення вивільнення з іграшки алюмінію (в сухому і м’якому матеріалі вдвічі, а в рідкому матеріалі і в зіскрібку — втричі). Також менше в дитячих іграшках стане шестивалентного хрому — майже в чотири рази. Виявляється, що при тривалому впливі цього елемента на шкіру дитини, можуть виникати подразнення і виразки.

Крім того, вперше в Україні встановили граничні значення формальдегіду у всіх матеріалах, з яких виготовляють іграшки. Саме цей матеріал може стати причиною виникнення дерматиту, а ВООЗ визнала його зв’язок з підвищеним ризиком розвитку ракових пухлин носоглотки.

Як відомо, раніше в Україні обмежень на застосування формальдегіду в дитячих іграшках не було.

Нагадаємо, американські вчені розробили нового робота з майже підручних матеріалів, який не вимагає електроніки та додаткового живлення.