Игрушки для детей в Украине станут безопаснее. Фото: РБК

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Детские игрушки украинского производства станут безопаснее.

Кабинет министров Украины 31 марта принял постановление № 282, которым изменил технический регламент безопасности игрушек и теперь украинские игрушки будут соответствовать стандартам Европейского Союза и смогут продаваться в Европе. В правительстве убеждают, что украинские малыши будут в большей безопасности за счет уменьшения содержания токсичных веществ в игрушках, которые вызывают аллергические реакции.

Постановлением существенно уменьшили предельные значения высвобождения из игрушки алюминия (в сухом и мягком материале вдвое, а в жидком материале и в соскобе — втрое). Также меньше в детских игрушках станет шестивалентного хрома — почти в четыре раза. Оказывается, что при длительном воздействии этого элемента на кожу ребенка, могут возникать раздражения и язвы.

Кроме того, впервые в Украине установили предельные значения формальдегида во всех материалах, из которых изготавливают игрушки. Именно этот материал может стать причиной возникновения дерматита, а ВОЗ признала его связь с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки.

Как известно, ранее в Украине ограничений на применение формальдегида в детских игрушках не было.

Напомним, американские ученые разработали нового робота из почти подручных материалов, который не требует электроники и дополнительного питания.