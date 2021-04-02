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Ракурс
Многое не удалось воплотить — Ткаченко оценил два года Зеленского у власти

Многое не удалось воплотить — Ткаченко оценил два года Зеленского у власти

2 апр 2021, 16:10
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Результаты работы Владимира Зеленского на посту президента Украины в течение последних двух лет оценил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Многое не удалось воплотить, многое воплощается сейчас. Сказывается коронавирус и экономический кризис… Теперь все происходит иначе… Принят земельный закон, люди станут владельцами своей земли… Диджитализация… Многие вещи действительно изменились. Главное, что люди продолжают верить в то, что изменения могут происходить к лучшему. Они это ощущают благодаря социальным программам, — отметил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире программы «Право на власть».

Вместе с тем, Ткаченко признал, что не все задуманное президентом Зеленским и его командой удалось реализовать за последние два года.


Те вещи, о которых говорили в течение предыдущих пяти лет: борьба с коррупцией — история была с нефтепроводами, которые отдавали людям вроде Медведчука, который спокойно летал в Москву, о рождении фактически пятой колонны, которой позволяли расти и процветать, игра в пинг-понг с этой колонной. Сейчас происходит несколько иначе, — резюмировал министр.

Источник: Ракурс


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