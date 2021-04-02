Многое не удалось воплотить — Ткаченко оценил два года Зеленского у власти

https://racurs.ua/n152678-mnogoe-ne-udalos-voplotit-tkachenko-ocenil-dva-goda-zelenskogo-u-vlasti.html

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Результаты работы Владимира Зеленского на посту президента Украины в течение последних двух лет оценил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Многое не удалось воплотить, многое воплощается сейчас. Сказывается коронавирус и экономический кризис… Теперь все происходит иначе… Принят земельный закон, люди станут владельцами своей земли… Диджитализация… Многие вещи действительно изменились. Главное, что люди продолжают верить в то, что изменения могут происходить к лучшему. Они это ощущают благодаря социальным программам, — отметил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире программы «Право на власть».

Вместе с тем, Ткаченко признал, что не все задуманное президентом Зеленским и его командой удалось реализовать за последние два года.