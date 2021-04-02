Багато речей не вдалося втілити — Ткаченко про два роки президентства Зеленського

https://racurs.ua/ua/n152678-bagato-rechey-ne-vdalosya-vtilyty-tkachenko-pro-dva-roky-prezydentstva-zelenskogo.html

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Результати роботи Володимира Зеленського на посаді президента України впродовж останніх двох років оцінив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Багато речей не вдалося втілити, багато речей втілюється зараз. Дається взнаки коронавірус і економічна криза… Зараз все відбувається інакше… Ухвалено земельний закон, люди стануть власниками своєї землі… Діджиталізація… Багато речей дійсно змінилося. Головне, що люди продовжують вірити у те, що зміни можуть відбуватися на краще. Вони їх відчувають завдяки соціальним програмам, — зазначив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в ефірі програми «Право на владу».

Разом з тим, Ткаченко визнав, що не все задумане президентом Зеленським та його командою вдалося реалізувати за останні два роки.