Справу про рекордний хабар Злочевського керівникам НАБУ і САП спрямували до суду

Рекордний хабар Злочевського, фото — НАБУ

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Корупційну справу про 5-мільйонний хабар для керівників Антикорупційного бюро та прокуратури спрямували до суду.

Йшлося про хабар від довірених осіб екс-міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського.

Справу, яку намагалися забрати з підслідності НАБУ, скеровано до суду, повідомила сьогодні прес-служба бюро.

В обвинувальному акті детективів НАБУ йдеться про спробу за 5 млн дол. закрити кримінальне провадження проти Злочевського. Йшлося про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого підконтрольному Сергію Курченку «Реал банку».

Серед обвинувачених, яких викрили влітку 2020 року, були перший заступник начальника податкової у Києві, один із керівників групи компаній, близьких до екс-міністра, колишній керівник одного з департаментів Державної фіскальної служби.

Їх викрили 12−13 червня 2020 року на передачі 5 млн дол. хабара для передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження, передане в НАБУ восени 2019 року Генеральною прокуратурою.

Цих осіб затримали і повідомили їм про підозру. ВАКС всім обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави, сумарний розмір якої перевищив 244 млн грн.

1 грудня НАБУ та САП завершили досудове розслідування. Злочевському про підозру повідомили заочно, оскільки він перебуває у розшуку. Екс-міністра також заочно взяли під варту.