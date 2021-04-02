Нові правила паркування діють в Україні — деталі

https://racurs.ua/ua/n152676-novi-pravyla-parkuvannya-diut-v-ukrayini-detali.html

Ракурс

Правила паркування транспортних засобів змінив Кабінет міністрів України на засіданні 31 березня 2021 року.

Тепер парковки можуть розміщуватися на вулицях з двома смугами руху шириною не менше 6 м (раніше — не менше 7,5 м), а під час розміщення парковок враховуватиметься інтенсивність і склад транспортного потоку.

Платні парковки обов’язково обладнають паркувальними автоматами, платіжними пристроями та/або інформаційними знаками про способи і порядок оплати послуг.

Також паркувальні майданчики позначатимуться знаками і дорожньою розміткою.

На парковках з’являться обов’язкові місця для паркування електромобілів. Таких місць буде щонайменше 10% від загальної кількості місць для паркування як і місць для осіб з обмеженими можливостями.

Місця паркування електромобілів позначать на схемах при в’їзді в підземні і багаторівневі паркінги.

Якщо на платних парковках не буде передбачена автоматизована система оплати паркування, безготівкова оплата здійснюватиметься такими способами:

шляхом покупки паркувального талона;

через мобільний додаток:

через паркувальний автомат чи платіжну систему із запровадженням номера автомобіля;

через автоматичні в’їзні та виїзні термінали.



Факт оплати парковки підтверджується відповідним документом, який водій повинен розмістити під лобовим склом автомобіля.

Про порушення правил парковки оператори повідомлятимуть Національну поліцію і інспекторів по парковці.