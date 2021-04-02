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Ракурс
Нові правила паркування діють в Україні — деталі

Нові правила паркування діють в Україні — деталі

2 кві 2021, 15:45
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Правила паркування транспортних засобів змінив Кабінет міністрів України на засіданні 31 березня 2021 року.

Тепер парковки можуть розміщуватися на вулицях з двома смугами руху шириною не менше 6 м (раніше — не менше 7,5 м), а під час розміщення парковок враховуватиметься інтенсивність і склад транспортного потоку.

Платні парковки обов’язково обладнають паркувальними автоматами, платіжними пристроями та/або інформаційними знаками про способи і порядок оплати послуг.

Також паркувальні майданчики позначатимуться знаками і дорожньою розміткою.

На парковках з’являться обов’язкові місця для паркування електромобілів. Таких місць буде щонайменше 10% від загальної кількості місць для паркування як і місць для осіб з обмеженими можливостями.

Місця паркування електромобілів позначать на схемах при в’їзді в підземні і багаторівневі паркінги.

Якщо на платних парковках не буде передбачена автоматизована система оплати паркування, безготівкова оплата здійснюватиметься такими способами:

  • шляхом покупки паркувального талона;

  • через мобільний додаток:

  • через паркувальний автомат чи платіжну систему із запровадженням номера автомобіля;

  • через автоматичні в’їзні та виїзні термінали.


Факт оплати парковки підтверджується відповідним документом, який водій повинен розмістити під лобовим склом автомобіля.

Про порушення правил парковки оператори повідомлятимуть Національну поліцію і інспекторів по парковці.

Джерело: Ракурс


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