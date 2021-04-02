Новые правила парковки действуют в Украине — детали

https://racurs.ua/n152676-novye-pravila-parkovki-deystvuut-v-ukraine-detali.html

Ракурс

Правила парковки транспортных средств изменил Кабинет министров Украины на заседании 31 марта 2021 года.

Теперь парковки могут размещаться на улицах с двумя полосами движения шириной не менее 6 м (ранее — не менее 7,5 м), а при размещении парковок будет учитываться интенсивность и состав транспортного потока.

Платные парковки обязательно будут оборудованы парковочными автоматами, платежными устройствами и/или информационными знаками о способах и порядке оплаты услуг.

Также парковочные площадки будут обозначаться знаками и дорожной разметкой.

На парковках появятся обязательные места для парковки электромобилей. Таких мест будет не меньше 10% от общего количества мест для парковки как и местам для лиц с ограниченными возможностями.

Места парковки электромобилей обозначат на схемах при въезде в подземные и многоуровневые паркинги.

Если на платных парковках не будет предусмотрена автоматизированная система оплаты парковки, безналичная оплата будет осуществляться такими способами:

путем покупки парковочного талона;

через мобильное приложение:

через парковочный автомат или платежную систему с введением номера автомобиля;

через автоматические въездные и выездные терминалы.



Факт оплаты парковки подтверждается соответствующим документом, который водитель должен разместить под лобовым стеклом автомобиля.

О нарушениях правил парковки операторы будут уведомлять Национальную полицию и инспекторов по парковке.