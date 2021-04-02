Новые правила парковки действуют в Украине — детали

Новые правила парковки действуют в Украине — деталиhttps://racurs.ua/n152676-novye-pravila-parkovki-deystvuut-v-ukraine-detali.htmlРакурс
Правила парковки транспортных средств изменил Кабинет министров Украины на заседании 31 марта 2021 года.
Теперь парковки могут размещаться на улицах с двумя полосами движения шириной не менее 6 м (ранее — не менее 7,5 м), а при размещении парковок будет учитываться интенсивность и состав транспортного потока.
Платные парковки обязательно будут оборудованы парковочными автоматами, платежными устройствами и/или информационными знаками о способах и порядке оплаты услуг.
Также парковочные площадки будут обозначаться знаками и дорожной разметкой.
На парковках появятся обязательные места для парковки электромобилей. Таких мест будет не меньше 10% от общего количества мест для парковки как и местам для лиц с ограниченными возможностями.
Места парковки электромобилей обозначат на схемах при въезде в подземные и многоуровневые паркинги.
Если на платных парковках не будет предусмотрена автоматизированная система оплаты парковки, безналичная оплата будет осуществляться такими способами:
путем покупки парковочного талона;
через мобильное приложение:
через парковочный автомат или платежную систему с введением номера автомобиля;
через автоматические въездные и выездные терминалы.
Факт оплаты парковки подтверждается соответствующим документом, который водитель должен разместить под лобовым стеклом автомобиля.
О нарушениях правил парковки операторы будут уведомлять Национальную полицию и инспекторов по парковке.