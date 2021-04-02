Осьминог избил геолога в Австралии. Фото: kipmu.ru

https://racurs.ua/n152675-osminog-izbil-geologa-v-avstralii-video.html

Ракурс

В Австралии осьминог избил геолога, после нападения у того остались ожоги.

Инцидент произошел в заливе Географа в западной части страны. На видео видно, как на мелководье животное бросается на бывшего спасателя Ланса Карлсона. Далее оно бьет его по руке, шее и верхней части спины. Щупальца осьминога оставили на коже Карлсона жгучие красные рубцы. Об этом сообщает BBC.

По словам пострадавшего, он собирался купаться с семьей в заливе, а затем увидел морское животное. Когда он вместе с двухлетней дочкой подошел ближе и снимал все на видео, животное его и ударило. После того, как геолог снова попытался зайти в воду, осьминог снова его атаковал.

Отмечается, что через некоторое время после укуса осьминога рана опухает, человек может чувствовать жжение и зуд, головокружение, удушье. Появляется мышечная слабость, иногда проблемы с движениями, дыханием и языком. Последствия укуса человек может испытывать в течение нескольких недель. В любом случае следует вызвать скорую или обратиться к врачу. Чтобы справиться с ожогами, Карлсон после нападения попытался обработать рану колой. Это помогло.

Как известно, для защиты осьминог использует не только щупальцы и чернильную жидкость, но может укусить противника. При этом его укус болезненный, поскольку при укусе он хватает «жертву» острыми челюстями, напоминающими по своему строению клюв и является единственной твердой частью тела. Со слюнных желез моллюска в раны проникает яд и парализует нервную систему жертвы, что может привести даже к смерти.

Напомним, ученые предоставили видеодоказательства того, как осьминоги беспорядочно «дубасят» рыб, которые плавают рядом. Антисоциальное поведение осьминогов исследователи называют «активным вытеснением» рыбы.