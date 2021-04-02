Восьминіг побив геолога в Австралії. Фото: kipmu.ru

https://racurs.ua/ua/n152675-vosmynig-pobyv-geologa-v-avstraliyi-video.html

Ракурс

В Австралії восьминіг побив геолога, після нападу у того залишились опіки.

Інцидент трапився у затоці Географа в західній частині країни. На відео видно, як на мілководді тварина кидається на колишнього рятувальника Ланса Карлсона. Далі вона б'є його по руці, шиї та верхній частині спини. Щупальця восьминога залишили на шкірі Карлсона пекучі червоні рубці. Про це повідомляє BBC.

За словами постраждалого, він збирався купатися з родиною у затоці, а потім побачив морську тварину. Коли він разом із дворічною донькою підійшов ближче і знімав все на відео, тварина його і вдарила. Після того, як геолог знову спробував зайти у воду, восьминіг знову його атакував.

Зазначається, що через деякий час після укусу восьминога рана опухає, людина може відчувати печіння і свербіж, запаморочення, задуху. З’являється м’язова слабкість, інколи проблеми з рухами, диханням і мовою. Наслідки укусу людина може відчувати протягом кількох тижнів. У будь-якому разі слід викликати швидку або звернутися до лікаря. Щоб справитися з опіками, Карлсон після нападу спробував обробити рану колою. Це допомогло.

Як відомо, для захисту восьминіг використовує не тільки щупальці та чорнильну рідину, але може вкусити супротивника. При цьому його укус болючий, оскільки при укусі він хапає «жертву» гострими щелепами, що нагадують за своєю будовою дзьоб і є єдиною твердою частиною тіла. Зі слинних залоз молюска в рани проникає отрута і паралізує нервову систему жертви, що може призвести навіть до смерті.

Нагадаємо, вчені надали відеодокази того, як восьминоги безладно «дубасять» риб, котрі плавають поряд. Антисоціальну поведінку восьминогів дослідники називають «активним витісненням» риби.