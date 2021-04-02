Син Кернеса. Фото: Весь Харьков

https://racurs.ua/ua/n152674-30-mln-gotivkou-syn-kernesa-zadeklaruvav-podarunok-vid-batka.html

Ракурс

Син Геннадія Кернеса, померлого мера Харкова, отримав у подарунок від батька 30 млн грн.

Про це стало відомо з декларації сина Кернеса, який став депутатом у Харківській обласній раді.

Згідно з декларацією, торік син Кернеса заробив майже 75 тис. грн під час роботи на комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», отримав 804 тис. грн від здачі майна в оренду та 936 тис. грн — за продаж рухомого майна.

Кирило Кернес вказав, що зберігає близько 34,8 млн грн готівкою, 82 тис. доларів і 22,5 тис. євро, а у 2020 році отримав у подарунок від батька 30 млн грн.

Нардеп від партії «Успішний Харків» має дві квартири та нежитлові приміщення в Харкові, його дружина є власницею трьох квартир в Харкові. Також Кернес має два авто — ВАЗ 21104 2006 року випуску і ГАЗ М20 1957 року випуску, а його дружина Яна Кернес їздить на елітному Porsche 911 — 2003 року випуску та Mercedes-Benz GLS 350d — 2003 року випуску.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України розглянула питання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови на 31 жовтня 2021 року. Відповідну постанову у парламенті зареєстрували 22 березня. За неї проголосували 249 нардепів. 17 березня профільний комітет Ради схвалив призначення позачергових виборів мера Харкова.