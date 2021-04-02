Сын Кернеса. Фото: Весь Харьков

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Ракурс

Сын Геннадия Кернеса, умершего мэра Харькова, получил в подарок от отца 30 млн грн.

Об этом стало известно из декларации сына Кернеса, который стал депутатом в Харьковском областном совете.

Согласно декларации, в прошлом году сын Кернеса заработал почти 75 тыс. грн при работе на коммунальном предприятии «Харьковское городское бюро технической инвентаризации», получил 804 тыс. грн от сдачи имущества в аренду и 936 тыс. грн — за продажу движимого имущества.

Кирилл Кернес указал, что хранит около 34,8 млн грн наличными, 82 тыс. долларов и 22,5 тыс. евро, а в 2020 году получил в подарок от отца 30 млн грн.

Нардеп от партии «Успешный Харьков» имеет две квартиры и нежилые помещения в Харькове, его жена является владелицей трех квартир в Харькове. Также Кернес обладает двумя авто — ВАЗ 21104 2006 года выпуска и ГАЗ М20 1957 года выпуска, а его жена Яна Кернес ездит на элитном Porsche 911 — 2003 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350d — 2003 года выпуска.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление в парламенте зарегистрировали 22 марта. За него проголосовали 249 нардепов. 17 марта профильный комитет Рады одобрил назначение внеочередных выборов мэра Харькова.