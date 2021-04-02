Французский суд в решении о последствиях оккупации применил терминологию Москвы по Крыму. Фото:

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Апелляционный суд Парижа, который отменил решение инвестиционного арбитража по делу «Ощадбанк против России», сослался на «договор о присоединении» Крыма к России.

Во втором параграфе решения французский суд лаконично описал события 2014 года в Украине: «18 марта 2014 года Республика Крым была присоединена к Российской Федерации на условиях договора, заключенного в тот же день «О принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и создании новых составных частей в пределах Российской Федерации». Об этом говорится в статье «Поражение, но не катастрофа для Украины: почему Россия выиграла арбитраж по Крыму» на сайте «Европейской правды».

При этом служители Фемиды не объяснили, что такое «Республика Крым» и то, какие еще факты предшествовали «заключению договора». Отмечается, что такая формулировка и решении возмущает, хотя не является определяющей с точки зрения правовой аргументации. Авторы статьи предполагают, что Министерство иностранных дел Украины отреагирует на такую некорректность.

Остается надеяться, что молчание МИД по этому поводу временное, и мы скоро услышим о жесткой реакции на такие фразы в официальном документе, — говорится в статье.



В решении суда отмечается, что основанием для отмены стало неправильное установление арбитражем своей компетенции по рассмотрению дела. Украинская компания все еще имеет право обжаловать это решение в Кассационном суде в течение двух месяцев, и она планирует это сделать.

Напомним, в феврале 2021 года Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Кремль вернуть Украине контроль над Крымом, остановить агрессию на Донбассе и освободить всех политических заключенных.