Французький суд у рішенні про наслідки окупації застосував термінологію Москви щодо Криму. Фото:

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Апеляційний суд Парижа, який скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі «Ощадбанк проти Росії», послався на «договір про приєднання» Криму до Росії.

В другому параграфі рішення французький суд лаконічно описав події 2014 року в Україні: «18 березня 2014 року Республіка Крим була приєднана до Російської Федерації на умовах договору, укладеного того ж дня «Про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації та створення нових складових частин в межах Російської Федерації». Про це йдеться у статті «Поразка, але не катастрофа для України: чому Росія виграла арбітраж щодо Криму» на сайті «Європейської правди».

При цьому служителі Феміди не пояснили, що таке «Республіка Крим» і те, які ще факти передували «укладенню договору». Зазначається, що таке формулювання і рішенні обурює, хоча не є визначальним з точки зору правової аргументації. Автори статті припускають, що Міністерство закордонних справ України відреагує на таку некоректність.

Лишається сподіватися, що мовчання МЗС з цього приводу тимчасове, і ми скоро почуємо про жорстку реакцію на такі фрази в офіційному документі, — йдеться у статті.



У рішенні суду зазначається, що підставою для скасування стало неправильне встановлення арбітражем своєї компетенції щодо розгляду справи. Українська компанія все ще має право оскаржити це рішення до касаційного суду протягом двох місяців, і вона планує це зробити.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Державний департамент Сполучених Штатів закликав Кремль повернути Україні контроль над Кримом, зупинити агресію на Донбасі та звільнити всіх політичних в’язнів.